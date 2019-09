Un weekend di festa a Visevar

L’Associazione “La Cadrega” di Castelseprio organizza nel fine settimana la settima edizione del Visevar Fest.

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre in via Lario 3 a Castelseprio, ci saranno musica gastronomia, domenica giochi per i bambini, bancarelle alimentari, esposizione delle Ferrarri d’epoca e alle ore 15.30 spettacolo della compagnia dell’Arca.

Venerdì 13 l’apertura dello stand gastronomico sarà dalle 19 e dalle 21 show folkloristico dei “The Cadregas”per Esaltare, far Saltare e Spolverare la nostra tradizione.. ul dialett milanes..

Sabato 14, l’apertura dello stand sempre alle 19 e a seguire alle 21.30 concerto della band “Discomania” per rivivere la migliore musica dance di tutti i tempi, dalle ore 21 .30 e dalle ore 21 con il suo stand per tutta la serata, i nostri Davide Acconciature uomo/Studio Donna sempre pronti a stupirci con qualche diavoleria.

Domenica 15 esposizione delle Ferrari d’epoca al parcheggio di via San Giuseppe, presenza di bancarelle alimentari. Lo stand gastronomico apre anche a pranzo, dalle 12.30, e dalle 14 ci sarà l’intrattenimento gratuito per i più piccoli e dalle 15.30 spettacolo “aspettando Mary Poppins” a cura della Compagnia dell’Arca. Lo stand Gastronomico riapre per la cena dalle ore 19 e dalle ore 21 “i Vandali”, cover band che propone musica da ballo.

Una bella occasione, magari anche per scoprire (al pomeriggio?) anche il paese con l’area archeologica del castrum di Castelseprio. Da Varese, Gallarate e Busto Arsizio si arriva in un attimo.