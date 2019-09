Il Film Museum rende omaggio ad Aldo Lado

Il Film Museum di Vienna ha reso omaggio al regista Aldo Lado.

Nell’ambito della rassegna dedicata al Giallo all’italiana (“Giallo – Italiens Thriller Moderne), in programma nei mesi di settembre e ottobre, è stata organizzata una serata per celebrare la sua carriera e i suoi lavori più significativi.

In programma anche due proiezioni “Chi l’ha vista morire?” (1972) e “La corta notte delle bambole di vetro” (1971).

Il regista è stato accolto in una sala gremita di spettatori. Classe 1934, Aldo Lado, è considerato, insieme ad artisti del genere come Mario Bava e Dario Argento, tra i maestri del giallo all’italiana, filone cinematografico che unisce le atmosfere thriller agli elementi del cinema di genere horror. Il regista, che da alcuni anni vive ad Angera sul Lago Maggiore, ha firmato anche racconti di successo. Tra le sue ultime opere il libro “I film che non vedrete mai”, una raccolta di storie scritte per il cinema tra gli anni sessanta e novanta e mai arrivate sullo schermo.