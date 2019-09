I funghi, supereroi dei nostri boschi

Venerdì 20 settembre il Parco Pineta propone una serata per tutti gli appassionati di funghi e natura.

Alle 21 nella sala adiacente la biblioteca comunale è in programma un incontro divulgativo per conoscere il ruolo dei funghi, preziosi alleati degli alberi, importanti spazzini e temibili parassiti ma allo stesso tempo organismi fondamentali per l’esistenza del bosco.

Organizzato con la collaborazione del Comune di Venegono Inferiore, l’incontro è aperto a tutti e a partecipazione gratuita.