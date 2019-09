Gocce 2020 sta per arrivare: ecco il programma della stagione teatrale del Nuovo

Gocce 2020 si farà: «E così anche quest’anno ce l’abbiamo fatta – commentano gli organizzatori – Grazie ai molti amici e sostenitori, grazie ad un rinnovato impegno dell’amministrazione comunale».

La stagione comprenderà 7 spettacoli, 5 dei quali a partire dal 16 gennaio al Teatro Nuovo e due d’eccezione, a febbraio e a marzo, al Teatro Apollonio OpenJobMetis.

Questo il programma:

16 gennaio – Betty Colombo in “Canditi e mandorle tritate”

6 febbraio – Teatro della Cooperativa/Antonello Taurino in “La scuola non serve a nulla”

27 febbraio – Knukcompany/Alessandro Averone in “Aspettando Godot”, di Samuel Beckett

11 marzo – Ottavia Piccolo in “Donna non rieducabile”, da un testo di Stefano Massini

26 marzo – Andrea Gosetti in “Due destini”

23 aprile – Stefano Panzeri in “Nel ventre”

14 maggio – Mario Perrotta in “In nome del padre”, con la collaborazione drammaturgica di Massimo Recalcati

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

La biglietteria di “Gocce 2020” presso il Teatro Nuovo non verrà attivata, per ragioni organizzative, prima del nuovo anno.

Per tutti gli spettacoli sarà comunque possibile, tramite il sito www.vivaticket.it, acquistare in prevendita biglietti e abbonamenti scegliendo direttamente i propri posti sulla pianta di sala. I biglietti sono altresì acquistabili tramite i punti vendita vivaticket, ed in particolare presso i supermercati COOP.

Per info sugli abbonamenti e prenotazioni per gli spettacoli al 334.2692612 o via email ad arciragtime@gmail.com.