“È la diversità che fa la differenza”: festa dell’inclusione

“Disabilità non significa inabilità, significa semplicemente adattabilità”.

È questo lo slogan della “Festa di ogni abilità” in programma a Besano domenica prossima, 8 settembre. Un evento in memoria di Chicco Arca l’eterno bambino scomparso nel novembre dello scorso anno.

Nell’area feste di via Fermi, dalle 9 sino alle 20 ci saranno numerosi eventi, tutti con l’obiettivo di dimostrare che “È la diversità che fa la differenza!”.

Il progetto, voluto dalla Pro Loco, dall’associazione Noi per l’Ospedale, dal comitato Facebook “Sei della Valceresio se…” e dalla Polisportiva Besanese, mette al centro l’inclusione nelle comunità.

Ricco il programma che alterna momenti di festa a iniziative culturali, sportive e di riflessione a cui hanno assicurato la presenza alcuni politici nazionali e regionali di diversi partiti politici a dimostrazione che il tema è assolutamente trasversale.

L’incasso verrà interamente devoluto alla Fondazione Il Ponte del Sorriso.