La Uyba cresce, ma Orro si fa male

Nell’amichevole contro la Pomì Casalmaggiore di giovedì 19 settembre, la UYBA è uscita sconfitta dal campo per 3-2 ma ha dimostrato grandi progressi allo staff tecnico guidato dal secondo allenatore Marco Musso.

Unica nota stonata, l’infortunio occorso a Alessia Orro nel terzo set; per la giovane regista biancorossa una distorsione alla caviglia che non sembra grave e che verrà valutata dallo staff medico bustocco per stabilire i tempi di recupero.

Contro la squadra cremonese, al completo fatta eccezione per le assenze di Cuttino e Popovic, Marco Musso ha schierato Orro in palleggio in diagonale con Bici, Herbots e Gennari in banda, Berti e Bonifacio al centro, Leonardi libero. Turnover in posto 4 con Villani dentro per Herbots nel terzo e per Gennari nel quarto e quinto.

Per le farfalle 17 i punti di Erblira Bici, 13 quelli di Herbots, con Bonifacio ancora tra le migliori con 12 punti e il 62%. Da segnalare anche il rientro di Berti, brava e capace di realizzare 5 muri punto.

Nel team di Casalmaggiore spiccano i 28 punti dell’albizzatese Lucia Bosetti, vera e propria trascinatrice della squadra insieme a Carcaces.

A fine partita, positivo il commento di Herbots, che sottolinea la crescita di tutta la formazione: “Credo che questa sera abbiamo fatto davvero un bel lavoro con il muro difesa e che la partita sia stata proprio divertente da vedere con tanti rally. Siamo cresciute anche al servizio e penso che rispetto all’uscita con Brescia i miglioramenti si siano visti, sia in ricezione, sia nell’intesa tra palleggiatrice e attaccanti. Ci mancano ancora Lowe e Washington: la nostra sarà una bella squadra e potremo fare tanti cambi utili perché siamo tutte giocatrici forti”.

Sabato alle 18 le farfalle saranno impegnate a Olbia nel test contro la formazione casalinga dell’Hermaea Volley che milita in A2.

IL TABELLINO