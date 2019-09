Marcello Crespan, simbolo della Cassano che si organizza e si dà da fare

Cassano ringrazia Marcello Crespan, una vita per le persone disabili, un simbolo dell’impegno di altre decine di volontari a Cassano Magnago.

A lui è andata infatti la benemerenza civica del 2019.

“Presidente e volontario dell’AFPD Associazione Famiglie Persone Disabili che nel 2019 ha compiuto 30 anni di attività. La benemerenza civica a Marcello Crespan è il riconoscimento a tutti i 120 volontari che svolgono un lavoro importante di aiuto e miglioamento della vita delle persone con disabilità”.

«Alla presenza del nuovo parroco Don Andrea Ferrarotti, degli assessori e consiglieri comunali, dei cittadini benemeriti cassanesi, di tantissimi cittadini presenti in Villa Oliva, ho ricordato il senso della benemerenza civica che rappresenta l’onoreficenza promossa dall’amministrazione comunale per ringraziare dare pubblica e ufficiale rilevanza all’impegno di persone, enti, associazioni che operando disinteressatamente contribuiscono alla crescita sociale e civile della nostra città e dell’Italia» dice il sindaco Nicola Poliseno.

«La benemerenza rappresenta la speranza di non perdere di vista quell’unità di cammino che è già la nostra storia, scritta da trent’anni da una realtà associativa importante come quella della A.F.P.D. un’associazione nata in maniera spontanea da famiglie cassanese che volevano condividere un bisogno e grazie alla germinazione di tanti buoni esempi personali all’interno dell’associazione riuscita a contagiare ad unire senza volerlo hanno messo in atto in maniera eccellente articolo 118 della nostra Costituzione attuando in maniera perfetta il principio di sussidiarietà. Il cittadino si organizza, coopera, si dà tanto da fare, esalta la sua autonomia ed è in grado di interagire con le strutture pubbliche e come accaduto a Cassano Magnago è in grado anche di migliorarle. Chi amministra il Comune sa perfettamente che alle associazioni non si fa la carità, non si concede… ma le si deve promuovere, riconoscere, garantire e sostenere economicamente. Senza A.F.P.D. e Marcello Crespan saremmo in difficoltà e più poveri. Per questo motivo a nome mio personale, del consiglio comunale e della città intera dico grazie a Marcello e a tutti i volontari e alle loro famiglie per questo cammino fatto fino ad oggi insieme. La benemerenza civica consegnata sottolinea l’importanza culturale che l’impegno civile svolge per una società migliore».