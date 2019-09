Una messa in vetta per gli amici della montagna

Un incontro di preghiera per stare insieme e celebrare la montagna: da 21 anni a questa parte si ripete la magia della messa in vetta sulla cima del Monte Nudo, in Valcuvia.

Una tradizione che prosegue dal 1998 quando in gruppo di amici della montagna pose una croce in acciaio inox sulla vetta del monte più alto della valle, in sostituzione della vecchia ormai obsoleta.

Allora si fissò l’appuntamento annuale per celebrare la messa in vetta per tutte le domeniche in cui si celebra l’Ascensione di Gesù, quindi tra fine maggio inizio giugno a secondo degli anni.

Quest’anno per motivi tecnici non si è potuto celebrare alla data stabilita e l’appuntamento è per la prossima domenica.

La messa verrà celebrata alle 16 e il ritrovo è sulla cima del monte Nudo raggiungibile dal Passo del Cuvignone in un’ora di cammino su sentiero forestale.

L’iniziativa è organizzata dalla comunità pastorale di Canonica, Duno, Cuvio, Cassano Valcuvia, Cavona, Rancio Valcuvia, Ferrera e si terrà domenica 15 settembre.