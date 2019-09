A Palazzo Pirelli anteprima dell’EarthPrize 2019

Mercoledì 11 settembre a Palazzo Pirelli a partire dalle 10 e 30 si terrà l’anteprima mondiale della seconda edizione di Earthprize international, premio per l’educazione ambientale e il paesaggio. La manifestazione prevede ospiti internazionali, conferenze, visite guidate ed esplorazioni. Durante l’anteprima, ospitata dalla Regione Lombardia nel prestigioso Belvedere Jannacci, al 31° piano di Palazzo Pirelli, verranno nominati i candidati e anticipate alcune motivazioni.

«EarthPrize nasce dall’idea che l’educazione ambientale sia indispensabile per la sopravvivenza della nostra specie e di centrale importanza per l’economia, la pace e la salute di tutti» dice Mario Salomone, segretario generale della Rete Weec e organizzatore del premio.

Tra i nominati di quest’anno i Fridays for Future, l’indiana Kiran Bir Sethi per il suo metodo “design for change“, il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, amatissimo per il suo Manifesto della Nazione delle Piante e l’Istituto di ricerca sulle Acque di Pallanza (Blu Prize), per il pluriennale lavoro sulle acque italiane. Nominati per meriti sostenibili anche il Teatro a Pedali di Torino e il Centro di coordinamento nazionale pile e accomulatori.

«Mission di Earth Prize – spiega inoltre il direttore artistico Luca Novelli – è identificare e dare un riconoscimento a personaggi, organizzazioni e progetti che mirano a proteggere e valorizzare paesaggi e risorse ambientali, alla luce dei cambiamenti climatici in atto».

«Anche quest’anno – aggiunge l’assessore all’Ambiente del comune di Luino Alessandra Miglio – siamo felici di ospitare il premio nella splendida cornice del Lago Maggiore, che si presta perfettamente, anche per la sua eco internazionale, ad essere la ‘casa’ di Earth Prize».

Presenti alcuni premiati dello scorso anno, come Francesca Marzotto Caotorta e nominati di quest’anno, come Friday for Future, Teatro a Pedali, Sensibili al cambiamento. La premiazione, le conferenze e gli altri eventi di Earth Prize si terranno il 12 e 13 ottobre a Luino, a Palazzo Verbania, in occasione della Giornata mondiale dell’Educazione Ambientale.

In occasione dell’evento a Palazzo Pirelli sarà anche presentata, come unica esposizione a Milano, la mostra Il cinema rovinato dal cambiamento climatico, serie di poster di film famosi reinterpretati alla luce del riscaldamento globale dai famosi disegnatori italiani e presentata pochi giorni fa alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 dal Green Drop Award. Intervengono Raffaele Cattaneo, assessore Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Mario Salomone, segretario generale della Rete Weec, Alessandra Miglio, asssessore Ambiente Comune di Luino, Luca Novelli, direttore artistico di EarthPrize, Donato Speroni, Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile)