Passo indietro Openjobmetis che cede a Brescia nel torneo di Parma

Brutta partita e brutto risultato per la Openjobmetis nel primo incontro “di Serie A” del proprio precampionato. Dopo le buone indicazioni emerse nel Valtellina Circuit contro avversarie internazionali, la truppa di Attilio Caja viene sconfitta dalla Germani Brescia nella semifinale del “Memorial Bertolazzi” a Parma.

Punteggio finale non troppo severo (57-65) per i biancorossi che però hanno meritato la sconfitta a partire: attacco asfittico con due soli uomini in doppia cifra (Ferrero e Tambone) e difficoltà generali per una Varese che ha sofferto l’impatto contro i biancoblu dell’ex Tyler Cain, autore di 10 punti nonostante un discreto Simmons, regolarmente in campo dopo il lieve infortunio patito a Bormio.

La partita di Parma è servita anche per provare l’ultimo arrivato, Ingus Jakovics, ma il lettone è apparso ancora troppo indietro di condizione e ha rimandato l’appuntamento con il primo canestro con la nuova maglia nei soli 7′ di gioco concessigli da Caja. E dire che la Openjobmetis era partita bene, con un paio di parziali positivi nel quarto iniziale che tuttavia la Germani ha ricucito prima della sirena (21-19). Nel secondo periodo la Leonessa (senza i nazionali Vitali e Abass) ha operato il sorpasso ma Varese è rimasta in scia. Nei 10′ successivi all’intervallo però, l’attacco biancorosso ha prodotto la miseria di 6 punti e da lì in poi è stato solo inseguimento vano: Ferrero ci ha provato più di tutti riportando i suoi a -6 nel finale, ma Brescia l’ha poi chiusa senza particolari patemi.

La squadra di Esposito si giocherà quindi la vittoria nel quadrangolare con la Virtus Bologna che ha demolito Cantù 91-56: questo pomeriggio (domenica 8) alle 17,30 quindi per la Openjobmetis c’è la finale di consolazione contro i brianzoli. Una partita che non si può mai veramente considerare una amichevole.