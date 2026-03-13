Da Saronno a Parma: il filo creativo che unisce ILLVA e Caffeina

Tra Saronno e Parma ci sono poco più di duecento chilometri. Una distanza breve sulla mappa dell’Italia, ma capace di raccontare due identità produttive diverse e allo stesso tempo sorprendentemente vicine: da una parte la tradizione industriale lombarda, dall’altra la creatività emiliana che negli ultimi anni ha trasformato Parma in uno dei centri più dinamici della comunicazione digitale.

Nel 2026 queste due energie si incontrano grazie alla collaborazione tra ILLVA SARONNO HOLDING S.p.A. e Caffeina. Il gruppo nato a Saronno, noto nel mondo per marchi iconici del beverage, ha scelto l’agenzia con sede a Parma per guidare la comunicazione integrata dei brand Disaronno ed Engine Gin.

Un progetto che non è soltanto una collaborazione tra azienda e agenzia, ma anche un piccolo racconto di geografia imprenditoriale italiana.

Due città, una cultura del fare

Saronno è da oltre un secolo un luogo simbolo dell’industria del beverage italiano. Qui è nato Disaronno, uno dei liquori più riconoscibili al mondo, capace di attraversare epoche e mercati mantenendo intatta la propria identità.

Parma, invece, negli ultimi anni ha visto crescere un ecosistema creativo sempre più vivace. Accanto alla sua storica cultura del cibo e dell’impresa, la città ha sviluppato una nuova vocazione legata al digitale, alla comunicazione e alla creatività.

È proprio in questo contesto che è nata Caffeina, agenzia digital native che negli anni è diventata un punto di riferimento per strategie di comunicazione integrate, progetti creativi e innovazione di brand.

Raccontare la mixology contemporanea

La collaborazione avviata nel 2026 punta a sviluppare una strategia capace di raccontare due marchi protagonisti della mixology contemporanea. Da una parte Disaronno, simbolo della tradizione italiana nel mondo. Dall’altra Engine, gin biologico premium che rappresenta una visione più contemporanea e lifestyle del mondo spirits.

Il lavoro di Caffeina comprenderà strategia, gestione dei social media, attivazioni di brand, eventi ed esperienze speciali pensate per connettere i brand con le persone e con le community. Non solo comunicazione, quindi, ma un vero ecosistema di esperienze.

Un ponte creativo tra Lombardia ed Emilia

La collaborazione tra ILLVA Saronno e Caffeina racconta qualcosa di più ampio di un incarico professionale: è l’incontro tra due modi diversi di generare valore. Da una parte la solidità industriale di un gruppo che porta nel mondo un prodotto italiano iconico. Dall’altra l’energia creativa di una nuova generazione di agenzie capaci di trasformare i brand in esperienze, narrazioni e comunità.

In mezzo, un ponte ideale tra Saronno e Parma, tra tradizione e innovazione, tra storia e nuovi linguaggi. È da questi incontri che spesso nascono i racconti più interessanti del Made in Italy contemporaneo.