Pro Patria – Pergolettese, via alle vendita dei biglietti

Terza di campionato, domenica 8 settembre, per la Pro Patria che ha chiuso ieri il suo mercato estivo con gli ingaggi dell’attaccante Kolaj (attualmente con l’under 21 albanese) e del laterale di centrocampo Masetti. Sarà scontro tutto lombardo allo “Speroni” dove i Tigrotti affronteranno la neopromossa Pergolettese del tecnico varesotto Matteo Contini (QUI la nostra intervista in occasione della promozione dei gialloblu).

Come già avvenuto per il match con il Monza, la società della presidente Patrizia Testa invita i tifosi biancoblu ad acquistare in prevendita i biglietti, così da evitare spiacevoli code ai botteghini dello stadio di via Ca’ Bianca nell’approssimarsi del calcio d’inizio che sarà dato alle ore 15 in punto.

Le prevendite scatteranno alle 10 di mercoledì 4 settembre e saranno attive nei punti vendita “Vivaticket” di Busto Arsizio (Bar Savoia di via XXII marzo), Olgiate Olona (Tabaccaio del Buon Gesù in corso Sempione), Castellanza (Be Happy Travel di via Vittorio Veneto) e Gallarate (Okeg Viaggi di via Torino). Allo stadio “Speroni” i botteghini saranno aperti sia venerdì 6 (16,30-18,30), sia sabato 7 (10-12); domenica, giorno della partita, vendita mattutina tra le 10 e le 12 e poi dalle 13 in avanti.

Chi invece non potrà acquistare i tagliandi il giorno del match sono i tifosi ospiti: i supporters della Pergolettese infatti dovranno comprare il biglietto entro le 19 di sabato al costo di 10 euro più prevendita. In questo caso il punto vendita è la Tabaccheria Smoke di via Griffini a Crema, anch’essa inserita nel circuito VivaTicket.