Riparte la stagione teatrale della ‘Broadway del Varesotto’

“Ogni anno abbiamo il 100% di rinnovo degli abbonamenti. E paradossalmente è un problema, perché la richiesta è sempre alta”. È stata presentata la nuova stagione teatrale del cinema teatro Auditorio di Cassano Magnago, capace ogni anno di attrarre grandi nomi per una piccola ma importante realtà del varesotto. E che ogni anno fa il pieno di abbonamenti.

”Abbiamo appena tagliato il traguardo importante dei 50 anni, festeggiati il 21 luglio con una grande festa in Piazza S. Giulio”, racconta il sindaco Nicola Poliseno alla conferenza stampa di presentazione. Con lui c’erano gli assessori Anna Lodrini e Alessandro Passuello, il direttore artistico Maurizio Tosatti e il parroco don Andrea, gestore del teatro. “Per noi – prosegue il sindaco – è fondamentale dare un contributo, economico e non solo, per le attività culturali del nostro comune. Il nostro aiuto permette al teatro di avere prezzi calmierati e ad avere un cartello di livello. Quest’anno, come gli altri anni, portiamo a Cassano nomi importanti a prezzi decisamente più bassi rispetto alle altre città”.

“Dobbiamo ringraziare – aggiunge Tosatti – i 42 volontari che tengono in piedi il teatro; è soprattutto grazie a loro se gli spettacoli registrano quasi sempre il tutto esaurito”. La peculiarità di Cassano è confermata anche da don Andrea, che precedentemente ha girato diversi comuni del milanese come Cusago Milanino o Robecchetto: “Negli altri paesi in cui sono stato, il numero di persone che riuscivamo ad attirare era sempre limitato. Inoltre, il cinema superava sempre il teatro. Qui a Cassano c’è una doppia anomalia: il teatro è sempre pieno, molto di più del cinema”. Come ricordano tutti con più di una punta d’orgoglio, Cassano Magnago è denominata da alcuni la ‘Broadway’ del Varesotto: “Abbiamo da poco avviato una partnership con loro”, dice scherzando l’assessora Lodrini.

Il programma

Il primo evento sarà uno spettacolo fuori abbonamento, peraltro già esaurito: gli ormai intramontabili ‘Legnanesi’, di casa a Cassano. “Abbiamo già finito i biglietti a luglio. Vengono ogni anno ma piacciono sempre“, afferma Tosatti. I Legnanesi hanno acquisito fama anche fuori dal contesto provinciale e regionale; il 26 giugno scorso furono in prima serata su rete 4, registrando ottimi numeri.

Il primo spettacolo sotto abbonamento sarà, nel weekend tra il 23/24 novembre, ‘Love letters’, con Raul Bova e Rocío Muñoz. A dicembre spazio al calcio, con uno dei più importanti storyteller d’Italia: Federico Buffa porterà, giovedì 12, ‘Il rigore che non c’era’.

Nel weekend tra il 17/18 gennaio va in scena ‘Silenzio Grande’ di Stefania Rocca, con la regia dello scrittore Maurizio de Giovanni. Sabato 4 e domenica 5 febbraio spazio al musical, con ‘Full Monty’ di Luca Ward e Paolo Conticini. Giovedì 28 febbraio Anna Finocchiaro porterà all’Auditorio ‘Ho perso il filo’. Martedì 10 marzo ancora un musical, con ‘Ghost’. Mercoledì 25 marzo Gaia de Laurentiis metterà in scena ‘Alle 5 da me’ insieme a Ugo Dighero, mentre chiuderà la stagione il comico Paolo Civoli con ‘La Sagra Familia’.

Quest’anno c’è una novità: oltre all’abbonamento classico, si potrà acquistare un mini abbonamento per quattro spettacoli proposti in seconda serata. Tutte le info sul sito del teatro.