Dopo il lutto i Legnanesi tornano in scena, su Rete 4

Retequattro porta per la prima volta in tv “Signori si nasce…e noi?”, in onda mercoledì 26 giugno in prima serata alle ore 21.25, lo spettacolo de “I Legnanesi” che nella stagione 2017/2018 ha collezionato oltre 160.000 spettatori in tutta Italia e oltre 62.000 solo al Teatro della Luna di Milano.

Esempio più celebre di teatro en travesti in Italia, da 70 anni I Legnanesi appassionano gli spettatori con una comicità unica nel suo genere: un tuffo nel passato per ricordare e riscoprire la cultura popolare e, al tempo stesso, raccontare storie e debolezze della società di oggi. Tradizione e attualità in “italian-dialetto”, un mix di italiano e dialetto lombardo che costituisce una delle cifre più caratteristiche della compagnia.

Protagonista assoluto il collaudatissimo trio composto da Antonio Provasio (La Teresa), Enrico Dalceri (La Mabilia) e Luigi Campisi (Il Giovanni), che portano in scena vere e proprie “maschere” create nel 1949 da Felice Musazzi.