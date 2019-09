Ripartono gli appuntamenti di “Camici e forchette”

Dopo il successo delle prime due edizioni, l’associazione Vivi Angera ripropone il terzo ciclo di “Camici e Forchette“, una serie di cene-conferenze legate ai temi della salute e del benessere.

Gli incontri si svolgeranno a partire da giovedì 12 settembre con cadenza mensile, coinvolgendo di volta in volta alcuni ristoranti di Angera.

Il format è invariato: in ogni serata vi sarà l’opportunità di assistere ad una mini-conferenza di 30-45 minuti, tenuta da affermati esperti, a cui avrà seguito la cena come momento conviviale.

E’ obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni: telefono: 335 1543497 email: info@viviangera.it di persona: presso Bar Ghiringhelli, Via Mario Greppi 13 o la Sede Vivi Angera, Via Mario Greppi 31

I dettagli degli appuntamenti