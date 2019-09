Ripartono le lezioni all’Università della terza età

Incontrarsi, partecipare, conoscere. Sono questi gli obiettivi della seconda edizione dell’Università della Terza Età, promossa dai Lions Luvinate Campo dei Fiori con il contributo dell’Amministrazione di Luvinate ed il Patrocinio del Comune di Casciago.

Martedì 24 settembre, alle ore 14.30 presso il Centro Sociale si svolgerà il primo incontro. Ospite d’apertura sarà il direttore di Rete 55 Matteo Inzaghi, che parlerà di “Informare oggi, fare news senza fake”.

PROGRAMMA DIDATTICO – Da settembre 2019 a maggio 2020 saranno molti altri i temi scelti dalla direzione scientifica: la letteratura gotica dell’800, Diamanti e perle, Shakespeare: la potenza della lingua nel teatro elisabettiano, Chiacchierando di fotografia, La rivoluzione industriale e lo spopolamento delle campagne, i nostri antentati: i celti, Capire o sentire, Come scaldarsi naturalmente, Computer questo sconosciuto, Aneddoti giornalistici. I professori interverranno sempre a titolo gratuito: medici, professionisti, docenti, fotografi. Tutti gli incontri si svolgeranno presso il Centro Sociale di Luvinate il martedì alle ore 14.30. ALLENATI E CURIOSI – “Ringraziamo gli amici Lions per questa nuova proposta che volentieri sosteniamo sui nostri territori per consolidare quella rete di rapporti, relazioni e conoscenze che rendono vive le nostre comunità e che permettono ai nostri cittadini di continuare a rimanere curiosi ed allenati anche mentalmente. Anche così -sottolinea il Sindaco Alessandro Boriani– ci si aiuta per stare bene e in buona salute”.