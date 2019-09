Il punto prelievi di Samarate rimarrà aperto fino a fine anno

Già al centro della polemica politica locale, il Centro Prelievi di Samarate vede prorogata la sua attività ancora per alcuni mesi. Per la precisione: fino a fine 2019, 31 dicembre.

Il punto prelievi era stato affidato al Centro Toma di Busto Arsizio, ha un buon riscontro, ma era già emersa la decisione di Toma di fare un passo indietro: «Ci hanno mandato disdetta adducendo come motivazioni le limitazioni nell’accredimento da parte di Ats Insubria», spiega l’assessore Nicoletta Alampi.

La chiusura era già stata fissata per il 31 ottobre e, appunto, la chiusura del servizio era diventata anche tema di discussione per la politica locale (del resto il servizio era sempre stato vantato anche come un risultato dell’operato dell’amministrazione). L’assessore Alampi rivendica di essersi mossa per tempo «Siamo corsi ai ripari e ora abbiamo ottenuto una proroga fino a fine dicembre. Il mio ringraziamento va alla dottoressa Erica Mosca, per la disponibilità dimostrata nella concessione gratuita dei locali. Questa proroga ci permette di avere anche il tempo di attivarci per arrivare a una nuova convenzione. Con l’obbiettivo di garantire anche il prelievo a domicilio per persone allettate, anziani e disabili, come sempre garantito».