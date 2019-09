Tra sciamanesimo e orchidee, riparte VareseCorsi

Torna l’edizione autunnale di VareseCorsi, che da decenni anima i varesini con lezioni di ogni genere, sia sportivi che culturali.

Tra i corsi sempre molto gettonati ci sono quelli sportivi: corsi di ballo, come Tango argentino, Boogie Woogie, balli di gruppo, e balli latini. Vanno forte ormai da anni anche quelli di pilates, che hanno orari molto “pratici” e si svolgono anche a colazione e pausa pranzo, e quelli di ginnastica posturale.

Molto richiesti sono anche i corsi di lingua e quelli di informatica: tra i primi spiccano quelli “per viaggiare”, pensati per chi ha il desiderio di imparare a comunicare quando ci si trova in viaggio, mentre tra i secondi i corsi di punta sono il corso di Informatica base riservato agli over 60, Excel base, web marketing e Robotica e intelligenza artificiale, presentato come corso culturale.

Tra i laboratori, sono moltissime le novità: come ad esempio un corso sulla coltivazione e la cura delle orchidee, uno per imparare i segreti della reception d’hotel, uno sull’ipnosi e uno sullo sciamanesimo.

Tra i grandi classici invece ci sono i corsi di Fotografia digitale base, il corso di Introduzione al vino, per chi vuole conoscerne la cultura, la tecnica e il piacere, e i corsi di psicologia, di vario genere, pensati per soddisfare le esigenze di ognuno.

VareseCorsi però, accanto allo sport, alle lingue e ai laboratori ha cominciato a organizzare anche eventi.

Venerdì 20 Settembre, presso il Socrate Cafè in piazza Monte Grappa, si terrà una nuova edizione dell’aperitivo in lingua “SAY WHAT???”, occasione in cui sarà possibile conversare in varie lingue straniere con alcuni degli insegnanti di VareseCorsi.

Durante la serata ci sarà anche il concorso per l’elezione di Miss Città Giardino e Miss VareseCorsi, durante il quale oltre venti ragazze sfileranno per aggiudicarsi il primo premio. L’evento, che inizierà alle 19.00, sarà aperto a tutti, non solo agli iscritti di VareseCorsi.

COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni per la nuova stagione autunnale di VareseCorsi, aprono sabato 7 settembre presso la sede de Il Cavedio in Piazza Motta 4 a Varese, in orario 9.30-13.00

Le iscrizioni in sede continueranno poi fino ad esaurimento posti in questi orari:

lunedì 9.30-13.00

martedì 9.30-13.00 15.00-19.00

giovedì 9.30-13.00 15.00-19.00

venerdì 9.30-13.00

Le iscrizioni online sono già aperte su www.portalecorsi.com