Scontro tra veicoli sul piazzale di Malpensa

Incidente stradale tra due mezzi operatori sul piazzale dell’aeroporto di Malpensa, nella mattina di venerdì 20 settembre 2019.

«Due veicoli si sono scontrati, proprio sotto un aereo IranAir» dice Renzo Canavesi, del sindacato Cub Trasporti. I due trattori stradali sono rimasti danneggiati (seppur in modo non grave, a giudicare dalle foto), ma soprattutto i due lavoratori alla guida avrebbero richiesto il ricorso a cure mediche. «Stiamo cercando di capire come è successo e che danni abbiano avuto».

Un precedente, grave incidente è avvenuto nella tarda serata del 6 settembre scorso: in quel caso un trattorino si era scontrato con violenza con l’ala di un jet privato. Il lavoratore alla guida del mezzo era rimasto ferito in modo serio e l’aereo (che doveva decollare per Vienna) ha riportato danni significativi a un’ala, con uno sversamento di carburante che aveva costretto anche a fermare le operazioni in pista.

Il giorno successivo, 7 settembre, sindacati confederali e sindacati di base avevano scioperato proprio per le condizioni di lavoro in Airport Handling e per il mancato accordo sul periodo di trasferimento Linate-Malpensa, contestando – tra l’altro – l’insufficiente formazione (tema sollevato già alla vigilia del “bridge”, a luglio).