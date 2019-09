Solbiatese e Ispra al comando della Prima

Il weekend dei campionati di Prima e Seconda Categoria è stata molto avvincente, mentre i due gironi di Terza hanno finalmente esordito.

PRIMA CATEGORIA

Frena l’Ispra, che pareggia 1-1 sul campo del San Marco, e viene raggiunta a quota 7 punti dalla Solbiatese (foto Facebook – Solbiatese Calcio 1911), vittoriosa 3-1 in casa della Folgore Legnano. Salgono a quota 6 la Valceresio, che supera 3-1 il San Michele, la Nfo Ferno, che vince 2-1 sulla Cantello Belfortese, e il Bosto, corsaro 1-0 a Busto Arsizio contro l’Antoniana. Prima vittoria stagionale per l’Accademia Bmv, 3-1 sul Ticinia Robecchetto, la Crennese Gallaratese batte 3-2 la Turbighese, mentre termina senza reti tra Arsaghese e Tradate.

CLASSIFICA: Solbiatese, Ispra 7; Nfo Ferno, Valceresio, Bosto 6; Accademia Bmv, Tradate 5; Cantello Belfortese, Crennese Gallaratese, Folgore Legnano, Turbighese 4; San Michele 3; Ticinia Robecchetto, Antoniana, San Marco, Arsaghese 1.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE N

Il Villa Cortese vince ancora, 2-1 a Borsano, e rimane al comando del girone con 10 punti. Seconda piazza – a quota 8 – condivisa dall’Olgiatese e dal Nerviano, che pareggiano 2-2 nello scontro diretto. Segue il Buscate, bloccato sul 2-2 interno dal Canegrate, mentre risale il Lonate Pozzolo grazie al 2-0 sull’Oratorio San Francesco. Vittoria esterna per la Pro Juventude, 3-0 a Solbiate Olona, la Kolbe fa il colpo 1-0 in casa del Samarate. Pari 1-1 tra Parabiago e Sant’Ilario, e tra Gorla Minore e Virtus Cantalupo. Termina invece 3-3 fra Beata Giuliana e Robur.

CLASSIFICA: Villa Cortese 10; Olgiatese, Nerviano 8; Buscate 7; Parabiago, Lonate Pozzolo 6; Robur, Gorla Minore, Beata Giuliana, Canegrate, Borsanese, Virtus Cantalupo, Pro Juventude 5; Kolbe, Samarate 4; Sant’Ilario, Solbiate 3; Oratorio San Francesco 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Due squadre ancora a punteggio pieno: la Sommese grazie al successo 2-1 sulla Cuassese, e il Laveno Mombello, corsaro 1-0 a Malnate. Perdono il passo il Cairate, 0-0 in casa dell’Eagles Caronno Varesino, e il Lonate Ceppino, 1-1 a Buguggiate. Risale la Casmo con il successo 2-1 di Arnate, così come il Coarezza che supera 2-1 il Caravate. Tre punti per il Ceresium Bisustum, vittorioso 3-2 contro la Lavena Tresiana, mentre il Luino batte 2-0 l’Aurora Induno. Finisce 1-1 tra San Luigi Albizzate e Union Tre Valli.

CLASSIFICA: Sommese, Laveno Mombello 9; Lonate Ceppino, Cairate 7; Casmo, Luino, Caravate, Cuassese 6; Aurora Induno, Coarezza, Arnate, Malnatese, Ceresium Bisustum 3; Buguggiate, Eagles 2; Union Tre Valli, San Luigi Albizzate 1; Lavena Tresiana 0.

TERZA CATEGORIA – GIRONE A

Prima di campionato che si apre con gli 8 gol della Jeraghese contro lo Sparta Castronno. Partono con una vittoria anche l’Ardor, 3-0 sul Sumirago, la Cedratese, 5-1 sull’Angerese, il Marnate, 3-2 contro la Vergherese, e il Varano Borghi, che espugna 3-2 Gazzada Schianno. Riposo per il Torino Club, termina 1-1 tra Union Castellanza e San Filippo.

CLASSIFICA: Jeraghese, Cedratese, Ardor, Varano Borghi, Marnate 3; San Filippo, Union Castellanza 1; Torino Club, Gazzada Schianno, Vergherese, Sumirago, Angerese, Sparta Castronno 0.

TERZA CATEGORIA – GIRONE B

Inizia con una vittoria 1-0 in casa della Casport il campionato del Città di Varese. Tre punti all’esordio anche per il Biandronno, 2-1 sul Brebbia, la Valcuviana, che passa 5-3 in casa del Don Bosco, il Rancio passa 4-2 a Cittiglio, la France Sport regola 4-1 a domicilio il Ponte Tresa. Vince anche l’Olona, 2-1 sul Fulcro Travedona, mentre finisce 2-2 tra Casbeno e Virtus Bisuschio.