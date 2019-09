Sulla Via Francisca: tappa a Busto Arsizio

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Busto Arsizio.

Il tracciato passa soprattutto per il Parco dell’Alto Milanese, area naturale protetta della regione Lombardia. L’area si estende su circa 360 ettari e prende parte del Comune di Legnano, del Comune di Busto Arsizio e del Comune di Castellanza.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Busto Arsizio:

Incontriamo Paola Magugliani, assessore al Bilancio, attrazione risorse e grandi eventi

Roberta Rotondo è direttrice del centro Giovanile Stoà

Un po’ di storia con Antonio Tosi Pedèla

Siamo al museo civico di Palazzo Cicogna

Umberto Crespi è presidente dell’accademia danze irlandesi

Rudy Collini è presidente di Ascom Busto Arsizio

Salutiamo Busto Arsizio pronti alle prossime tappe della via Francisca