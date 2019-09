Sulla Via Francisca: tappa a Olgiate Olona

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Olgiate Olona.

Oggi siamo a Olgiate Olona, paese bagnato dal fiume Olona, che scorre nell’omonima valle in cui passa la Via Francisca del Lucomagno. La città più vicina a Olgiate Olona è Busto Arsizio, dal cui centro dista tre chilometri.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Olgiate Olona:

Incontriamo il sindaco di Olgiate Olona Giovanni Montano

Sofia Conte è la consigliera comunale con delega alla Cultura

Lungo il nostro cammino incontriamo anche il parroco di Olgiate don Giulio

Due chiacchiere con Leonardo Richiusa, assessore all’ambiente di Olgiate Olona

Una visita a villa Gonzaga

Salutiamo Olgiate Olona pronti ad attraversare un’altra tappa della via Francisca