Sulla Via Francisca: tappa a Solbiate Olona

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Solbiate Olona.

Il nome “Solbiate” deriva da “un solo abate”, in riferimento a quello che abitava nel convento dei frati Umiliati allora situato in Via Sant’Antonio. Anche il tracciato della via Francisca a Solbiate Olona passa accanto al fiume. Oggi vi raccontiamo le bellezze del paese.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Solbiate Olona:

Giuseppe Leo è assessore alla Cultura e vicesindaco e ci racconta il rapporto del Comune con la via Francisca

Due scorci del paese

Ecco la chiesa del Sacro Cuore

E la chiesa di Sant’Antonio

Un’altra importante chiesa storica di Solbiate Olona è quella dedicata ai santi Gervasio e Protasio

Tra i sostenitori della via Francisca c’è anche la pizzeria “Vai di pizza”

Incontriamo due persone speciali che ci aprono un mondo sulla storia locale

Ecco l’oratorio di San Gregorio

Salutiamo Solbiate Olona pronti a nuove tappe della via Francisca