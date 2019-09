Tamponamento in A8

Tamponamento in autostrada intorno alle 17.45 di lunedì 16 settembre.

Un’auto ha tamponato un furgoncino sulla A8, in corrispondenza di Origgio, in direzione Varese.

Sostenuto il traffico in tutta la zona per consentire la rimozione dei mezzi e il ripristino della viabilità. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. Non sono segnalati feriti gravi.