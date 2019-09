Terzo sciopero globale per il clima, anche Varese c’è

In occasione della settimana di mobilitazione mondiale per il clima e del 3° sciopero globale per il clima indetto dal movimento Fridays for Future, Fridays for Future Varese ha organizzato per venerdì 27 settembre una manifestazione pacifica e apartitica che si snoderà attraverso le vie del centro città.

Il concentramento è previsto per le ore 17:00 in Piazza Repubblica, e sono invitati a partecipare studenti, insegnanti, lavoratori, bambini, genitori, nonni. Il corteo terminerà in Piazza del Podestà, dove dalle 18:00 Fridays for Future Varese accoglierà i partecipanti con gli interventi degli studenti del movimento e con banchetti informativi e laboratori per bambini. Sarà un momento di scambio e condivisione di informazioni ideale per fare domande e ipotizzare risposte alla grande questione dei cambiamenti climatici, proprio durante i giorni del Summit sul Clima delle Nazioni Unite.La serata proseguirà, sempre in piazza, con la musica e i balli dei ragazzi de La Folkeria.

“(…) I giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento, gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi, e se sceglierete di fallire non vi perdoneremo mai. (…) Il mondo si sta svegliando e il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no”: queste sono solo alcune delle frasi pronunciate pochi giorni fa, al vertice dell’ONU, da Greta Thunberg, l’attivista svedese di 16 anni che ha dato il via al movimento Fridays for Future nel 2018.

Anche i giovani varesini si stanno svegliando, e dopo le manifestazioni del 15 marzo e del 24 maggio chiamano nuovamente in piazza tutta la cittadinanza per far sentire in maniera sempre più forte l’urgenza di un’azione incisiva, immediata e condivisa a livello globale per arginare i danni provocati dai cambiamenti climatici e, nel giro di pochi anni, riuscire a rallentare e bloccare i cambiamenti stessi. L’obiettivo che ci unisce è sempre lo stesso: restare al di sotto del grado e mezzo di aumento della temperatura rispetto ai livelli pre industriali. Se non riusciremo a centrarlo, gli effetti saranno catastrofici.