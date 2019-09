Un programma di gestione della contabilità per le PMI

Spesso quando si parla di programmi di gestione della contabilità ci si riferisce ai sistemi complessi e professionali, utilizzati prettamente dalle grandi realtà, dove avere a disposizione un sistema che comprende e coinvolge ogni settore dell’attività quotidiana è utile, se non a volte addirittura necessario. Altro è un programma gestione contabilità che possa essere sfruttato anche dal singolo professionista, dalla PMI che ha la necessità di uno strumento semplice, intuitivo, snello, che migliori l’operatività quotidiana. Oggi questo tipo di software è disponibile, per altro anche in versioni che si possono ampliare ed arricchire quando necessario.

Le caratteristiche di un buon programma di gestione della contabilità

Il primo elemento fondamentale per un programma di gestione della contabilità utile ed efficace è l’interfaccia, che deve essere intuitiva e semplice da usare quotidianamente. Questo considerando il software da parte di chi se ne occupa con relativa costanza, ma anche per tutti coloro che vi accedono solo sporadicamente, senza avere una specifica esperienza nel campo. Oltre a ciò, è importante anche che un buon software sia modulabile, andando così ad aumentare, qualora fosse necessario, gli ambiti in cui usarlo, o restringendoli a seconda delle specifiche necessità della singola realtà che lo sta utilizzando.

Varie soluzioni in un unico software

Un altro vantaggio dato dai programmi di gestione contabilità moderni riguarda la possibilità di comprendere, nel medesimo ambiente, numerosi ambiti per quanto riguarda non solo la contabilità, ma anche i contatti con i clienti, la misura dell’operatività quotidiana, parte della gestione delle risorse umane. Stiamo parlando di sistemi di gestione che permettono di mantenere al centro di ogni attività il cliente, con i dati che lo riguardano all’interno di un CRM evoluto, che migliora l’operatività quotidiana di tutti gli addetti.

Quanto costa un software per la contabilità

Come abbiamo detto i migliori prodotti in questo ambito sono quelli che garantiscono la possibilità di essere ampliati ed arricchiti nel corso del tempo. Per questo motivo non è possibile indicare un costo orientativo, da considerare come pietra di paragone per una valutazione delle diverse proposte disponibili. Ovviamente un buon software ha un costo, che dipende anche dall’effettivo quantitativo di informazioni da gestire quotidianamente. Oggi sono disponibili soluzioni scarne e minimal, che hanno ovviamente un costo non eccessivo; tali soluzioni si possono poi ampliare, se e quando necessario, saldando ovviamente un ulteriore spesa. Stiamo comunque parlando di strumenti che migliorano la produttività e impediscono di perdere il controllo sull’attività aziendale, quindi il loro costo viene ampiamente assorbito dall’utilità del singolo prodotto.

Gestione della contabilità in cloud

Un elemento che rende ancora più utile i software per la contabilità è la possibilità di accedervi in cloud. In pratica sul server aziendale non si installa nulla, ma si accede all’interfaccia direttamente da internet. Questo permette di effettuare tale accesso virtualmente da qualsiasi luogo nel mondo, utilizzando un computer, un tablet o anche il proprio smartphone. Per chi opera molti giorni al mese al di fuori della sede aziendale si tratta di un’innovazione incredibile, che semplifica e accelera l’attività quotidiana, dando così la possibilità di lavorare anche in mobilità.