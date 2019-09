Wizz Air si allarga, nuova rotta anche a Malpensa

La compagnia aerea ungherese Wizz Air ha preparato un piano per espandersi e raggiungere nuove destinazioni dell’Europa centrale e orientale, dove è già molto presente offrendo 194 rotte verso 28 paesi da nove aeroporti polacchi.

Da giugno 2020, la compagnia low cost lancerà 15 nuove rotte da Danzica, Cracovia e Varsavia. Dalla città nel sud della Polonia, in particolare, dal 1 luglio partirà un volo giornaliero per Malpensa.

Wizz Air conferma così l’interesse per l’Italia (verranno aggiunti voli per Bologna, Bari e Verona), e soprattutto per l’aeroporto varesino, dove già opera con voli per Budapest e, dal 2012, offre quattro voli settimanali per Bucarest. «Abbiamo deciso di collegare meglio l’Italia con la Polonia – affermano i vertici della compagnia ungherese – per le molte imprese italiane con insediamenti produttivi in Polonia e per gli stessi residenti italiani nel paese, che in questo modo potranno stare più vicini ai parenti e agli amici in Italia».

Wizz Air disporrà in totale di 13 milioni di posti di vendita sulle rotte polacche; una crescita pari al 20% anno su anno. La flotta di Wizz Air è composta da 113 aeromobili AirBus A320 e 2 A321, e offre oltre 650 rotte da 25 basi. Inoltre, è stata recentemente inserita tra le dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com.