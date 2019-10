Addio ad Ariberto Tamborini, il fondatore della Merlett

Lutto nel mondo della grande imprenditoria varesina: è scomparso all’età di 89 anni Ariberto Tamborini, industriale che nel 1952, insieme al fratello Giancarlo (morto alcuni anni fa), fondò la Merlett Tecnoplastic, l’azienda con sede a Daverio specializzata nella produzione di tubi in pvc.

Nel corso di quasi settant’anni, la Merlett si è ingrandita (oltre a quello principale ci sono altri due stabilimenti, a Varano Borghi e a Rancate in Canton Ticino), ha aperto filiali in numerosi paesi stranieri e conquistato porzioni importanti di mercato. Una storia lunga e di successo che ha portato, di recente, all’acquisizione da parte di una multinazionale del calibro della tedesca Continental. Oggi l’azienda conta oltre 500 dipendenti; la cessione delle quote è stata gestita dal figlio di Ariberto, Marco Tamborini.

In passato il nome della Merlett è stato anche rilevante in campo sportivo: l’azienda di Daverio infatti è stata lo sponsor principale dell’Hockey Club Varese, i “Mastini”, per tre stagioni tra il 1989 e il 1992 (presidente era Roberto Blumer), annate concluse senza titoli ma comunque di alti livello per la società giallonera.

I funerali di Tamborini saranno celebrati domani, mercoledì 16 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Daverio a partire dalle ore 11. L’azienda invece resterà chiusa in segno di lutto per un’intera giornata, dalle 22 di martedì alle 22 di mercoledì, anche per consentire alle maestranze di partecipare alle esequie.