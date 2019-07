Merlett Tecnoplastic passa ai tedeschi della Continental

«Noi siamo più flessibili dei nostri tubi». Questo slogan deve avere convinto i tedeschi della Continental ad acquistare la Merlett Tecnoplastic spa, azienda di Daverio specializzata, appunto, nella produzione di tubi flessibili tecnici. Non si tratta di una conclusione bensì del proseguimento di una storia, di una tipica azienda familiare varesina, iniziata negli anni cinquanta e contraddistinta da una continua crescita. Dagli esordi del primo stabilimento di Varese, dove lavoravano 6 dipendenti, agli attuali tre siti produttivi, Daverio (il principale), Varano Borghi e Rancate nel Canton Ticino, a cui si sono aggiunte 12 filiali estere.

Se Continental era in cerca di una corazzata veloce e dinamica per completare la sua flotta, a Daverio l’ha trovata con tanto di piano di navigazione per i prossimi anni. Merlett Tecnoplastic ha di fatto piantato le sue bandierine in mezza Europa, di cui una Mannheim, ed è in buona salute. Con 62 milioni di fatturato (+7,9 rispetto al 2016, fonte “Made in Varese”) e un patrimonio netto che sfiora i 28 milioni di euro, è una di quelle medie aziende italiane che tanto piacciono ai grandi gruppi internazionaliche dominano le singole filiere.

Fondata ad Hannover (Germania) nel 1871, Continental con più di 178.000 dipendenti in 269 filiali in 46 paesi diversi, è oggi uno dei fornitori leader al mondo nel settore automobilistico. (seguono aggiornamenti)