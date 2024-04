Ultimi 180’ di campionato per il Varese

Mancano due giornate per la fine del Girone A di Serie D e per il Città di Varese saranno 180’ di lotta contro due formazioni che non faranno regali. La vittoria in casa del Chsola ha però dato all’ambiente biancorosso la giusta consapevolezza per affrontare al meglio le ultime due e, guardando un passo oltre, i playoff che però sono ancora da blindare matematicamente. Poi ci sarà da capire quanto possa contare l’eventuale vittoria degli spareggi, tra possibilità di ripescaggio e regolamenti vari.

Il primo impegno sarà anche l’ultima della stagione regolare al “Franco Ossola”. L’appuntamento è per domenica 28 aprile (ore 15.00) contro la Vogherese. I rossoneri stanno lottando per evitare i playout – al momento sono la prima squadra salva – e si presenteranno a Masnago con il coltello tra i denti per provare a raggiungere l’obietttivo. La squadra di mister Marco Molluso arriva dal 2-2 interno contro l’Albenga e proveranno a ottenere un risultato positivo. In mezzo al campo mancherà Matteo Gerace, squalificato.

In casa Varese invece non ci sono indisponibili – escluso Pisan, operato al ginocchio – e mister Corrado Cotta potrà così schierare l’undici “tipo”. L’unica situazione da valutare è quella di Mattia Perissinotto, che con l’ammonizione di Vinovo è entrato in diffida e potrebbe giocarsi un “giallo” per saltare l’ultima a Gozzano e tornare a disposizione per iplayoff.

Intanto la società ha aperto la prevendita per la gara di domenica che, come noto, vedrà aperta la sola tribuna per i sostenitori biancorossi (qui il link per i tagliandi).