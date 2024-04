Il prefetto Pasquariello “tiene a battesimo” la nuova gestione associata della polizia locale ad Azzate

L’unione fa la forza e non è un modo di dire. Soprattutto se si parla di sicurezza del territorio. I sindaci di Azzate, Galliate Lombardo, Bodio Lomnago, Daverio, Brunello si sono incontrati oggi, martedì 23 aprile, per ufficializzare l’allargamento della gestione associata della polizia locale di Azzate alla presenza del prefetto Salvatore Pasquariello. La cerimonia si è tenuta in municipio ad Azzate, sede del Comune capo convenzione.

Dal 1° gennaio, il gruppo, precedentemente composto da Azzate, Daverio e Galliate Lombardo, accoglie anche i comuni di Brunello e Bodio Lomnago.

Questo cambiamento arriva dopo una serie di negoziazioni e pianificazioni dettagliate per garantire una migliore copertura del servizio su un territorio più vasto. La decisione di allargare mira a una gestione più efficace delle risorse e a una maggiore presenza durante eventi istituzionali e per il miglioramento del controllo del territorio.

«Questo è un momento importante per noi – ha esordito il sindaco di Azzate Raffaele Simone – Il risultato di un lavoro fatto in sinergia con i miei colleghi sindaci e con il comandante Gennaro Portogallo. Importante anche il percorso di innovazione della nostra Polizia Locale già iniziato con l’acquisto di nuovi mezzi per un più efficace controllo del territorio e migliori capacità operative. Implementata la sala operativa grazie all’utilizzo di quella di Bodio Lomnago per il controllo, attraverso il sistema di video sorveglianza, del territorio comunale si sta lavorando per consentire una diretta interlocuzione con la Polizia di Stato e con i Carabinieri. Voglio ringraziare tutti gli agenti – ha concluso Simone- per le loro doti di comprensione e umanità e il comandante Portogallo per la leale collaborazione e l’impegno quotidiano».

«L’unione fa la forza – ha detto invece il prefetto Pasquariello – Questo accordo non è una somma di forze ma una valorizzazione all’ennesima potenza. Avrete una migliore organizzazione del lavoro e i risultati, vedrete, saranno migliori e i cittadini lo percepiranno. Anche per la prefettura avere un’unica struttura di riferimento è una grande vantaggio. Potrete partecipare ai progetti legati all’Osservatorio sull’incidentalità stradale, che vede la collaborazione della polizia di Stato e dei Comuni e lavoreremo così insieme all’educazione stradale. Insieme potremo agire nella lotta alle truffe agli anziani ma anche accompagnare i giovani nella loro crescita, in unione con le associazioni sportive, le parrocchie, gli oratori nell’ottica di prevenire il disagio».

Eleonora Paolelli, sindaca di Bodio ha sottolineato la soddisfazione di rientrare nella convenzione dalla quale era uscita nel 2016, così come Carlo Tibiletti, sindaco di Galliate che ha deciso di restare dopo un momento di indecisione (“ma abbiamo raggiunto un accordo che soddisfa tutti”, ha commentato). Andrea Dall’Osto, primo cittadino di Brunello, ha spiegato come per il suo paese sia importante avere una convenzione che garantisca il controllo del paese che non ha agenti né mezzi. E per finire Marco Colombo, sindaco di Daverio, ha aggiunto: «Sognavo una Valbossa metropolitana e questa convenzione dimostra che si può fare. Fare rete ci consente di risparmiare e ottenere obiettivi migliori»

Il comandante Gennaro Portogallo resta alla guida della polizia locale, gli operatori passano da 5 a 7 con il supporto di un amministrativo a tempo pieno e un front office dedicato. «Per la gente noi siamo i vigli – ha detto scherzando – Veniamo chiamati per il gatto sull’albero come per lo spaccio nel bosco. Siamo un punto di riferimento importante. Questa convenzione porta un miglioramento al nostro servizio ed è un riconoscimento al lavoro che facciamo. Grazie a questa organizzazione oggi possiamo garantire la presenza di una pattuglia fissa dalle 7.30 alle 18.30 e un pronto intervento per le emergenze tutto il giorno».