L’Europa è dietro l’angolo: al “Laboratorio delle Idee” di Azzate incontro con Letizia Moratti

“Questa fase politica può essere definita solo come un “casino”… ne ho vissute tante in vita mia ma come in questi giorni mai”. Semplice, diretto: lo ha detto Romano Prodi, ex premier ed ex presidente della Commissione Ue, nella sua lectio magitralis al campus delle Scienze sociali a Firenze, parlando del nuovo ordine mondiale.

Non sarà certo Azzate il luogo giusto per “districare” questo casino, ma per capirci qualcosa di più forse sì. Continua il ciclo di incontri del Laboratorio delle Idee, l’iniziativa promossa dal Comune per approfondire temi di rilevanza politica e sociale con ospiti di spicco del panorama nazionale ed europeo.

Il prossimo appuntamento è in programma per il 27 marzo alle 20.45 nella sede del Palazzo Comunale e vedrà protagonista l’onorevole Letizia Moratti, rappresentante al Parlamento Europeo per Forza Italia e il Partito Popolare Europeo (PPE). L’evento sarà moderato dal giornalista della TV svizzera Tomas Miglierina.

“L’obiettivo è far comprendere quali ricadute abbiano sul nostro territorio le scelte compiute dall’Unione Europea- spiega il vicesindaco di Azzate, Giacomo Tamborini, ideatore dell’iniziativa -. In un momento storico così delicato, riteniamo fondamentale stimolare il dibattito su temi di grande attualità e interesse comune”.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per affrontare il tema del discusso piano di riarmo da 800 miliardi di euro, che prevede l’accesso al debito per finanziare la difesa europea. “Ciò che desta perplessità”, continua Tamborini, “è che una decisione di tale portata non si sia discussa al Parlamento Europeo, ma sia stata promossa direttamente dalla Commissione Europea. Troviamo contraddittorio che la stessa Unione Europea, che impone rigidi vincoli alle industrie e ai finanziamenti di sostegno, stia ora avanzando un piano di riarmo di tale entità”.

L’incontro con Letizia Moratti segue quello già tenutosi con l’europarlamentare, ex sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e si inserisce in una serie di appuntamenti volti a coinvolgere cittadini e amministratori locali su questioni di rilevanza europea. “Il compito di un amministratore locale è certamente quello di lavorare sul proprio territorio”, sottolinea Tamborini, “ma ci sono tematiche che, pur non essendo strettamente comunali, hanno ricadute significative sulla nostra comunità e sulla cosa pubblica in senso più ampio. Sarà un modo per comprendere come le scelte politiche, prese a Bruxelles, abbiano effetti concreti anche a livello locale.”

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

Il Laboratorio delle Idee continuerà nei prossimi mesi con nuovi incontri che vedranno protagonisti esponenti politici e istituzionali della circoscrizione Nord-Ovest.