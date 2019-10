All’area feste arriva l’HamburgerFest organizzato dallo “Spazio zero”

Il gruppo di giovani di Spazio Zero ci prende gusto e torna alla carica: l’associazione d’aggregazione giovanile gorlese, visti i precedenti successi di Pizzoccheriamo e Italia a morsi, punta ad offrire l’ennesima nuova esperienza culinaria: HamburgerFest.

È questo il nome della manifestazione che mira a portare a Gorla Maggiore lo spirito dell’America anni ’50 all’insegna di birra e hamburger, musica e charleston.

L’appuntamento è per sabato sera 12 ottobre quando i ragazzi accoglieranno i partecipanti nell’Area Feste di via Sabotino dalle ore 19 e offriranno alla popolazione della Valle Olona (e non) un ricco menù e la possibilità di usufruire del servizio di asporto.

Una cena a base di 4 diversi tipi di hamburger a scelta, birra – anche artigianale -, Banana Split e “Fritto Mistico” (per scoprire di cosa si tratta, dovrete partecipare!) seguita da un torneo interno di BeerPong. L’evento ha capienza limitata. Qui tutte le informazioni.