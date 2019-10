Ars Cantus in concerto per il parco Gioia di Villa Mylius

Dal “Concierto de Aranjuez” al tema di “Star Wars”: è un programma variegato e multiforme quello che Ars Cantus, l’ensemble di voci bianche, coro e orchestra sinfonici, propone alle 21 di sabato 12 ottobre al Palazzetto dello Sport di Varese. I 150 elementi diretti dal maestro Giovanni Tenti si sono uniti a quanti, a Varese e non solo, si stanno prodigando per la realizzazione del Parco Gioia, il parco giochi inclusivo di Villa Mylius. Il concerto, organizzato dai Lions Club Varese Prealpi, Sette Laghi ed Europae Civitas, si avvale del contributo dell’Asbi (Associazione Spina Bifida Italia Onlus) e del patrocinio del Comune di Varese.

Nata nel 1987 con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare la musica classica, Ars Cantus in questi anni di attività ha tenuto più di 650 concerti in Italia, Austria, Francia e Svizzera. Conosciuta e apprezzata da Ginevra a Vienna, da Volgograd al Vaticano, propone un repertorio che con gli anni si è andato allargando e affinando. Nel concerto varesino verranno proposti, tra gli altri brani, anche “De tierra lejana”, un tango per sole voci di J.M.V. Garcia e un omaggio a Claude Debussy e al suo “Clair de Lune”, che vedrà impegnata tutta la formazione, ossia voci bianche, coro e orchestra.

Oltre alla buona musica, la serata mette in scena anche il cuore di Varese. L’obiettivo del concerto, infatti, è quello di raccogliere fondi per la realizzazione del Parco Gioia, il parco giochi inclusivo a Villa Mylius. Un’iniziativa che ha subito raccolto la partecipazione entusiasta dei tre Lions club varesini (Prealpi, Sette Laghi ed Europae Civitas) organizzatori dell’evento, grazie alla spinta propulsiva delle ideatrici e animatrici del progetto: Anita Romeo ed Emanuela Solimeno, entrambe mamme di bambini con disabilità, hanno sentito la necessità di realizzare anche a Varese un parco giochi per tutti, un luogo in cui i bambini, sia con disabilità che con piene abilità, possano giocare insieme sugli stessi giochi, senza distinzioni e senza barriere, utilizzabili anche dagli adulti. Oltre a 4 isole di giochi accessibili con scivoli, altalene, casette e un’isola della musica con veri strumenti musicali, ci sarà un’attenzione particolare ai percorsi tattilo-plantari per persone con disabilità sensoriali. L’idea di queste due mamme, sostenute dall’Associazione ASBI onlus (Associazione Spina Bifida Italia) è stata subito appoggiata dall’Associazione AILA onlus che si adopererà alla realizzazione dei percorsi tattilo-plantari e dal Service Kiwanis Varese che si sta impegnando nella raccolta fondi e nella realizzazione dell’isola con le casette (Isola della Compagnia).

I Lions club Prealpi, Sette Laghi ed Europae Civitas stanno lavorando insieme coesi con le altre associazioni sostenitrici per poter completare la raccolta fondi e iniziare nel 2020 la realizzazione delle prime aree gioco. I biglietti per la serata (da 15 a 25 euro, 10 per i giovani fino a 26 anni e persone con disabilità) sono già acquistabili online sul sito www.arscantus.org, in prevendita nei negozi convenzionati, ma saranno a disposizione anche al Palazzetto la sera stessa del concerto.