Il batterista che non smette mai di stupire

Si tratta di Alessio Dall’ Armellina, un ragazzo di 14 anni residente a Besozzo, che nonostante la sua giovane età è conosciuto come “il batterista numero uno della provincia” per aver vinto svariati concorsi anche nazionali, per citarne uno, il concorso musicale “Enrico Arisi” in cui è arrivato second.

Il batterista, ha interpretato un arrangiamento dei beat di batteria più importanti nella storia del rock (come Enter Sandmen dei Metallica, For whom the bell tolls sempre dei Metallica, Rock’n’Roll dei Led Zeppeling, in Bloom dei Nirvana, Walk This Way degli Aerosmith, come Together dei Beatles, ecc. ecc.) (vedi articolo https://www.varesenews.it/2019/04/la-band-della-scuola-media-sul-podio-al-concorso-enrico-arisi/814440/).

Oggi è salito di un altro gradino, infatti dopo essere apparso in una puntata di “Incontri on the road” , programma televisivo condotto da Thomas Incontri e Rossella Di Pierro, è stato selezionato dall’ Incontri Production come concorrente ufficiale del programma televisivo “Amika Talent Show” , in onda su rete nazionale e girato interamente ad Induno Olona (vedi articolo https://www.varesenews.it/2016/02/amika-talent-show-il-programma-tv-che-nasce-a-induno/488203/).