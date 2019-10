La bicicletta resistente in mostra a Novara

Il 24 ottobre ricorre il 7esimo anniversario dei partigiani trucidati nel 1944 a Novara, in Piazza Martiri e Piazza Cavour.

Per l’occasione, sabato 26 ottobre alle ore 16.00 nel salone dell’Arengo del Broletto di Novara, sarà proposto lo spettacolo “L’Umberto Amaranto” storia di una bicicletta resistente, parole e canzoni che raccontano ai bambini, le nostre staffette del futuro, la Resistenza, la fine della guerra e la liberazione nei territori del novarese.

Parteciperà il coro dei bambini “Cantastorie”.

Durante l’evento si potrà visitare la mostra” La Bicicletta nella Resistenza” allestita e curata dall’Associazione Culturale Stella Alpina di Pombia. La mostra è composta da diversi pannelli che illustrano il gran ruolo svolto dalle biciclette partigiane e come le staffette partigiane hanno imparato e hanno percorso tutte le strade per portare aiuto e sostegno a chi combatteva in montagna in nome della libertà.

«Da anni la nostra Associazione Stella Alpina porta le mostre tra i giovani, nelle scuole e soprattutto dove c’è terreno arido e tanta indifferenza» dice la presidente Pietra De Blasi. S«ono più di trenta, trattano pagine poco conosciute della Resistenza e della nostra Storia recente. Abbiamo tanto bisogno di seminare semi di umanità. Noi, nel nostro piccolo, ci proviamo».