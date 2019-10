Caronnese fermata dalla pioggia, sconfitte Castellanzese e Legnano

Giornata di campionato amara in Serie D per Caronnese, Castellanzese e Legnano. Nel Girone A sospesa per la pioggia la gara di Verbania, nel Girone B perdono in trasferta i neroverdi e i lilla.

GIRONE A

Non finisce la gara tra Verbania e Caronnese. Dopo i primi 45’ di gioco terminati sullo 0-0, l’arbitro ha deciso di sospendere la gara all’intervallo per le cattive condizioni del terreno di gioco del “Pedroli” a causa della forte pioggia. Ancora da decidere la data del recupero, si giocherà solo il secondo tempo.

RISULTATI: Fossano – Levagnese 2-0; Ligorna – Lucchese 0-0; Prato – Vado 4-2; Savona – Bra rinviata; Seravezza Pozzi – Fezzanese 0-0; Verbania – Caronnese sospesa; Chieri – Ghiviborgo 3-1; Casale – Real Forte Querceta 1-1; Sanremese – Borgosesia rinviata. CLASSIFICA: Prato, Fezzanese 16; Chieri 15; Fossano 14; Ghiviborgo 13; Sanremese, Casale, Real Forte Querceta 12; Caronnese 11; Borgosesia, Seravezza Pozzi 10; Ligorna 9; Lucchese, Savona 8; Lavagnese, Vado 6; Verbania 4; Bra 3.

GIRONE B

SEREGNO – CASTELLANZESE 5-0

Brutta sconfitta per la Castellanzese in casa di una candidata per la vittoria finale. Al “Ferruccio” la gara si sblocca al 20’ con un calcio di rigore trasformato da Bertani e al 38’ arriva il raddoppio del Seregno con Blazevic. Nella ripresa i brianzoli arrotondano il risultato con la rete di Bonaiti, l’autorete di Alio e il gol di Artaria. La giornata nera della Castellanzese si chiude anche con l’espulsione di Mazzola.

VILLA VALLE – LEGNANO 3-2

Seconda sconfitta di fila per il Legnano, che torna a casa da Villa d’Almè senza punti. Gara che parte fortissimo e i padroni di casa che passano in vantaggio al 7’ con Ghisalberti. I lilla trovano il pareggio al 19’ con Gasparri ma il primo tempo termina con il nuovo vantaggio dei bergamaschi siglato da Crotti. Nella ripresa il Villa Valle trova il terzo gol al 5’ con Corti, Ancora Gasparri al 10’ prova a tenere vive le speranze legnanesi ma la squadra di mister Manzo non trova la rete del pari nonostante un buon numero di occasioni create.