Caronnese, Legnano e Castellanzese in cerca dei tre punti

Si fa sempre più avvincente il campionato di Serie D. Sia nel Girone A della Caronnese, sia nel gruppo B di Castellanzese e Legnano regna l’equilibrio. Le tre formazioni domenica (13 ottobre ore 15.00) saranno impegnate in casa.

GIRONE A

CARONNESE – CHIERI

Dopo aver conquistato un punto nelle ultime tre partite, la Caronnese vuole tornare alla vittoria e soprattutto al “bottino pieno”. Al “Comunale” arriva il Chieri, squadra di categoria che da anni calca il palcoscenico della Serie D e soprattutto terza in classifica con 12 punti, a un solo punto dalla vetta. I ragazzi di mister Roberto Gatti però non possono fare regali cercando di sfruttare al meglio il fattore casalingo.

7a GIORNATA: Boegosesia – Ligorna; Bra – Prato; Caronnese – Chieri; Fezzanese – Verbania; Ghiviborgo – Casale; Lavagnese – Seravezza Pozzi; Lucchese – Savona; Real Forte Querceta – Sanremese; Vado – Fossano. CLASSIFICA: Prato, Ghiviborgo 13; Chieri, Fezzanese 12; Real Forte Querceta 11; Sanremese, Borgosesia, Seravezza Pozzi 9; Caronnese, Fossano, Savona, Casale 8; Vado 6; Verbania, Ligorna, Lucchese 4; Lavagnese 3; Bra 0.

GIRONE B

CASTELLANZESE – PONTE SAN PIETRO

Riapre finalmente il “Provasi”. La Castellanzese potrà finalmente far conto sul calore del proprio pubblico per affrontare il Ponte San Pietro e provare a conquistare la prima vittoria in Serie D nello stadio di casa. I neroverdi devono iniziare a mettere punti in classifica per allontanarsi dalla zona calda e vivere il campionato con maggiore tranquillità.

LEGNANO – PRO SESTO

Sfida storica al “Mari” e impegno molto interessante per capire le vere ambizioni del Legnano per questa stagione. La Pro Sesto punta al salto di categoria e con 16 punti è seconda in classifica a un solo punto dal Seregno primo. I lilla sono aggrappati alla zona playoff e vogliono restare nelle zone alte, ma per farlo dovranno uscire indenni da sfide come queste.