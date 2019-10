Caso di meningite: avviata la profilassi tra i compagni di classe

Un caso di meningite è stato registrato in una scuola privata di Gallarate. Una bimba di 9 anni, che frequenta la quarta elementare, è stata ricoverata in condizioni gravi all’ospedale De Marchi di Milano in terapia intensiva, ma i medici sono ottimisti.

Immediatamente è scattata la profilassi antibiotica da parte di Ats Insubria sui parenti e sui compagni di scuola, oltre ai docenti e alle persone che sono entrate in contatto con la bambina.

Sono in corso le analisi per stabilire il ceppo che ha colpito la bambina. La bimba era stata vaccinata.