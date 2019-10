Cavalieri e commendatori, ecco gli insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica

Otto nuovi Cavalieri e Commendatori dellOrdine al merito della Repubblica.

Residenti in provincia che «si sono distinti per comportamenti volti a favorire il progresso civile e culturale della collettività» e che saranno insigniti del titolo sabato prossimo in Prefettura.

Saranno insigniti il Commendatore Ing. Giovanni Corbetta, di Gallarate; il Cavaliere Dott. Francesco Paolo Alamia di Origgio; il Cavaliere Sig.ra Claudia Cappelletti, di Cardano al Campo; il Cavaliere Ten. Col. Giovanni Cappello, residente a Gallarate; il Cavaliere Sig. Gianluigi Conterio di Taino; il Cavaliere Dott. Fabrizio Curci di Cardano al Campo; il Cavaliere Ten. Col. Paolo Tiadina Varese; Cavaliere Sig. Peppino Villella di Sesto Calende.

La cerimonia si terrà sabato 12 ottobre in Prefettura, alle 11, alla presenza del signor Prefetto Enrico Ricci.