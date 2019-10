Clarinetto e chirarra senza confini per una bella domenica di musica

Nuovo e interessante appuntamento musicale domenica 27 ottobre all’Accademia musicale di Porto Ceresio, diretta dal M° Giovanni Salvatore Astorino.

Nell’ambito del ciclo “Duo laghi: Maggiore e Ceresio”, alle 17 si esibirà in concerto il duo formato da Daniele Lombardi al clarinetto e da Christian Cocolicchio alla chitarra, con un bel programma che spazia da Rameau a Satie, da Lobos ad Anacleto de Medeiros, per arrivare ad Astor Piazzola e ad Antonio Carlos Jobim.

«Due musicisti “senza confini” – dice il M° Astorino – per un itinerario musicale di ampio respiro dal classico al popolare, dal rococò all’impressionismo, dalla belle époque al classico-folk argentino, brasiliano, cubano, attraverso trascrizioni ed arrangiamenti di inusuale fascino».

Daniele Lombardi e Christian Cocolicchio, non amano le frontiere artistiche, né quelle geografiche. Daniele lavora a Stoccolma, Christian, di origine brasiliana, insegna a Verbania. Ad unirli, una solida amicizia, progetti artistico-culturali e i comuni studi al Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria.

Christian Cocolicchio inizia a studiare chitarra classica al Conservatorio Palestrina di Porto Alegre, in Brasile, dove frequenta i corsi di Abel Carlevaro, Antonio Carlos Barbosa Lima e Eduardo Isaac. Nel 1995 riceve la Commenda Palestrina, riconoscimento consegnato a coloro che rappresentano il conservatorio e la città all’estero. Partecipa al gemellaggio con il Conservatorio Vivaldi di Alessandria dove più tardi si diploma in Didattica in chitarra classica. Frequenta in diverse occasioni il “Fairbanks Summer Arts Festival” in Alaska dove studia con musicisti jazz come Gene Bertoncini e Greg Hopkins. Docente di chitarra classica presso la scuola “L. Cadorna” di Verbania, nel 2015 fonda il “Festival di composizione per chitarra classica” a Verbania, di cui è anche direttore artistico. Dal 2016 è inoltre direttore artistico del Concorso internazionale di musica Città di Stresa.

Daniele Lombardi, completati gli studi musicali nel 2008 con il M° Rocco Parisi al Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria, si dedica al proprio perfezionamento artistico con artisti di fama internazionale in Italia, Spagna, Croazia, Polonia, Belgio, Francia e Stati Uniti. Spirito errante, Daniele arricchisce il suo bagaglio di musicista classico con influenze musicali dai luoghi in cui ha vissuto, muovendosi dal klezmer polacco al folk americano, affacciandosi al nuovo mondo del clarinetto elettronico.

Il concerto all’Accademia musicale è come sempre ad entrata libera, fino ad esaurimento dei posti.