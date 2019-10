Colpo notturno in villa, ma arriva il custode

Di notte e a volto coperto, esperti del furto in grado di entrare in una casa per cercare il colpo indisturbati, ma qualcosa non va: i proprietari non ci sono, ma arriva il custode che li sorprende e viene minacciato.

È successo a Varese domenica notte, nel quartiere di Cartabbia, in via Torquato Tasso, già in passato zona nel mirino soprattutto di furti perpetrati da batterie di ladri che vengono da fuori città.

Il motivo risiede nella posizione relativamente defilata delle residenze, in una zona molto verde, discreta e per questo esposta alle attenzioni dei malviventi, convinti di andare a colpo sicuro.

Poi la vicinanza con le principali direttrici di traffico, che consente di arrivare e fuggire in tempi brevissimi.

Proprio come avvenuto nella serata di domenica, col povero custode spaventato che chiama il 112 e fa intervenire le prime auto delle volanti che tentano di risalire alle tracce dei rapinatori, con ricerche ancora senza esito.

Il fatto è stato confermato questa mattina, martedì, dalla squadra mobile di Varese che conduce le indagini, la dinamica precisa è in corso di verifica, come l’entità del bottino.