Conigli, galline e porcellini, a Bozzolo torna il “Gran galà dell’aia”

Coniglietti, galline, cavie e porcellini d’india saranno i protagonisti del Gran Galà dell’Aia, in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 dalle ore 10 alle 18 a Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), in collaborazione con ALBA-Associazione Lombarda Biodiversità Animale: un fine settimana per grandi e piccini dedicato agli animali da cortile e da bassa corte con conferenze di approfondimento, laboratori artistici, giochi e attività di avvicinamento alla pet therapy per scoprire quali sono le loro caratteristiche distintive, come accudirli, alimentarli e coccolarli e in che modo relazionarsi con loro.

Durante le due giornate, sabato a partire dalle ore 14 e domenica dalle 10 alle 18, i bambini potranno divertirsi giocando tra loro e con mamma e papà all’uovo nel cucchiaio oppure mettendo le mani nei sacchi di orzo, mais e avena per imparare a travasare le granaglie. Sabato alle ore 14.30 e 16.30 e domenica alle ore 11.30, 14.30 e 16.30 i piccoli potranno partecipare al laboratorio artistico Cresta su cresta e creare creste e piumaggi sorprendenti da indossare, ispirandosi agli animali del Galà e utilizzando tessuti, corde e materiali naturali. Domenica alle ore 16.30 sarà previsto, inoltre, un laboratorio di avvicinamento alla pet therapy, a cura dell’associazione ACOT Animali CoTerapeuti, per apprendere i modi più corretti di accarezzare, dare da mangiare e prendersi cura di coniglietti e cavie peruviane.

Ancora, curiosi e appassionati potranno partecipare a interessanti incontri di approfondimento, tenuti da allevatori e giudici associati all’ALBA: sabato alle ore 14.30 il tema sarà I conigli: biodiversità e benessere animale nell’allevamento in selezione, mentre domenica, sempre alle ore 14.30, sarà al centro del dibattito Il mondo avicolo, allevamento moderno. Per chi volesse scoprire gli effetti positivi dati dal contatto con un animale domestico, domenica alle ore 15.30 si svolgerà la conferenza dedicata a Pet therapy e conigli.

L’evento sarà organizzato al coperto e si svolgerà anche in caso di maltempo. Con il Patrocinio di Provincia di Varese e Comune di Casalzuigno.

