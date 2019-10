“Creando tra…me”: ancora una settimana per visitare la mostra del CAB

Il Cab, Centro Arte e Cultura, ha conquistato palazzo Cicogna con la mostra collettiva “Creando Tra…me”: la rassegna, che riunisce oltre settanta opere fra sculture, dipinti, vetrate e installazioni realizzati da 42 artisti, uno per ogni anno di vita dell’associazione, è stata molto apprezzata, tanto da essere stata prorogata fino al 3 novembre prossimo.

“La proroga della mostra del CAB è certamente una decisione che abbiamo preso con gioia e soddisfazione e che peraltro non costituisce un unicum per le attività espositive sostenute dall’amministrazione – commenta la vicesindaco e assessore a Identità e Cultura Manuela Maffioli -. I numeri dei visitatori ci hanno indotto a consentire la fruizione più a lungo e ci confermano, una volta di più, come la città sia sempre più aperta e interessata alla cultura”.

E domenica 27 ottobre, oltre ad ammirare le opere, sarà anche possibile assistere, a partire dalle ore 16.00, a performance artistiche e musicali proposte da Nuova Busto Musica e Viandanti Teatranti. Non mancherà un breve momento conviviale.

La mostra è aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari: martedì-giovedì 14.30-18.00; venerdì 9.30-13.00 / 14.30-18.00; sabato 14.30-18,30; domenica 15.00-18.30.