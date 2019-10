Cucine sporche e dehors abusivi

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Gallarate insieme al personale dell’ufficio Igiene Alimenti e Bevande dell’ATS di Gallarate hanno effettuato una serie di controlli in due esercizi pubblici cittadini.

Le ispezioni hanno permesso di accertare diverse violazioni amministrative inerenti gli obblighi imposti dalla Legge Regionale sugli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ed in particolare la mancata esposizione della licenza e disponibilità alla clientela del menù indicante ingredienti e prezzi d’acquisto, oltre a violazioni inerenti l’orario di chiusura.

Tra le violazioni più gravi anche l’ampliamento esterno dell’attività senza alcuna autorizzazione. Sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di euro 3500. Un bar tavola calda è stato chiuso parzialmente con il divieto di produzione e preparazione di alimenti per violazioni al regolamento CE 852/04 per la mancanza di pulizia nella cucina e presenza di sporco diffuso. La chiusura verrà mantenuta fino al ripristino delle condizioni igieniche necessarie allo svolgimento dell’attività da verificare con ulteriore sopralluogo.