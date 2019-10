DigitaLife, Digital Money: il digitale che ci cambia la vita

Dal mondo del lavoro alla possibilità di socializzare, dalla scelta di una vacanza alla gestione del denaro, oggi il digitale è ormai diventato un elemento imprescindibile della nostra organizzazione quotidiana. E questo vale ancora di più per i ragazzi.

Oltre 250 studenti delle scuole secondarie di secondo grado parteciperanno alla proiezione del docufilm DigitaLife, il film diretto da Francesco Raganato e prodotto da Varese Web Srl in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo, nell’ambito dell’incontro DigitaLife, Digital Money che si terrà in occasione del Salone dei Pagamenti di Milano il prossimo 6 novembre dalle ore 10.00.

«DigitaLife è un film sulle persone, non su internet – commenta il regista Francesco Raganato – Parla di quello che stiamo diventando, della nostra evoluzione. Parla dei desideri, dell’amore, della gioia, della tristezza, della voglia di vivere».

In questo senso il digitale è solo un agente di cambiamento, i protagonisti siamo noi, la nostra vita. Anche l’uso del denaro sta andando sempre più in direzione del digitale, attraverso i pagamenti dematerializzati, le app, i portafogli elettronici. Nel corso dell’evento i ragazzi saranno protagonisti di un dibattito su questo tema e le loro opinioni verranno raccolte da BVA-DOXA per approfondire la loro percezione del valore del denaro, contante ed elettronico, della fiducia e delle paure che hanno nell’utilizzare tecnologie digitali per gestirlo.

«La generazione dei nativi digitali è quella che sta vivendo “in diretta” la trasformazione in atto e ne è protagonista – dice Giovanna Boggio Robutti, direttore Generale FEduF – Le monete virtuali, l’utilizzo delle app per i pagamenti, i dubbi sulla sicurezza degli acquisti online tornano continuamente nelle loro domande. Sono questioni che li coinvolgono in prima persona e rispetto alle quali hanno una grandissima necessità di avere risposte concrete, motivo per cui la FEduF porta avanti un grande impegno educativo su questo fronte in tutte le scuole italiane».

Prenderanno parte al panel Francesco Raganato (regista), Marco Giovannelli (produttore e autore del film e direttore del quotidiano online VareseNews), Marco Scioli (Starting Finance), Linda Corbetta (Qualitative Head of BU BVA-DOXA), Cristina Liverani (Kids & Special Project Unit Manager BVA-DOXA), Andrea Fiorentino (Head of Products & Solutions Southern Europe VISA), Maurizio Pimpinella (presidente APSP), Cristina Iacob (Commercial Director Experian Italy, Balkans, Turkey and Middle East).

La partecipazione all’incontro Digital Life, Digital Money è gratuita. Le scuole interessate ad iscrivere le classi possono scrivere all’indirizzo email scuola@feduf.it.