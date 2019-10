Domenica tra laboratori e visite guidate al Maga

Continuano i weekend per bambini e genitori che vedono coinvolti la Biblioteca Majno, il Sistema Bibliotecario Panizzi e il Museo MA*GA di Gallarate in una serie di laboratori creativi per bambini e ragazzi tra i 2 e gli 11 anni.

Domenica 20 ottobre secondo appuntamento dalle 15 alle 17 con il laboratorio “Il mio nome è un territorio, una montagna, un promontorio, una spiaggia, un continente, un’isola…”. Il Nome-e-Cognome di ciascuno di noi ci distingue e ci caratterizza. Gli siamo affezionati: è la nostra casa, è un luogo solo nostro che risuona familiare, a cui apparteniamo e che ci appartiene. Partiremo da questa considerazione e dalla scrittura del nostro nome per disegnare una grande mappa collettiva con timbri, pennarelli, inchiostri e rulli. Età: 6-11

È possibile accedere liberamente al laboratorio all’ora desiderata, nell’arco di tempo indicato. Ultimo ingresso 16.30. I genitori sono invitati a partecipare. Le attività sono gratuite.

VISITE GUIDATE E CORSI

Domenica 20 e 27 ottobre e domenica 3 e 10 novembre h. 16.30 Visita guidata gratuita alle mostre a cura del personale scientifico del Museo MA*GA

IN THE MAKING. VECCHIE RADICI NUOVE STRADE. CORSO DI TELAIO

I movimenti ritmici e i processi lenti sono una parte fondamentale della tessitura, una pratica che cancella il tempo e mette in relazione storie, persone, luoghi. Il corso si articola in fasi teorico-pratiche per sperimentare l’antica tecnica della tessitura a mano con uno sguardo contemporaneo. Saranno di ispirazione le opere della collezione permanente e dell’esposizione temporanea “Un’utopia lontana. Astrazione geometrica in Italia 1930-1965” che analizzeremo attraverso una visita dialogata e ci interrogheremo sulle strutture astratto geometriche che sono alla base di molti linguaggi espressivi. Le varie fasi di laboratorio si articolano tra momenti di progettazione, orditura, rimettaggio, legatura e tessitura per arrivare alla fase conclusiva di stacco e revisione del lavoro. Tutte le fasi di armatura del telaio si svolgono su 16 telai a pettine liccio appositamente realizzati e allestiti all’interno degli spazi didattici del museo. Al termine del laboratorio ciascun partecipante potrà portare a casa il tessuto realizzato e finito. Sponsor tecnici: Missoni, Orsini collezioni, Zegna Baruffa. Date: Novembre 8,15, 22, 29 Dicembre 6,13, 20 il Venerdì dalle 18:30-20:30