Eventi in Jazz torna a Busto con il Trio Corrente

Dopo il successo del primo concerto bustocco con Sergio Caputo e delle due tappe a Gallarate, tornano a Busto Arsizio gli Eventi in Jazz, con un ulteriore eccezionale evento al Teatro Sociale: sabato 2 novembre alle ore 21.00 andrà in scena il concerto “BRASILE: TRIO CORRENTE” (Trio Corrente al pianoforte Fabio Torres, al basso Paulo Paulelli e alla batteria Edu Ribeiro).

«Sono certa che anche la serata di sabato sarà un successo. Il parterre artistico è di ottima qualità, perché stiamo parlando del TRIO CORRENTE, gruppo da lasciare senza fiato, una delle più importanti formazioni del continente sudamericano, vincitrice di ben due Grammy Awards come miglior formazione latin jazz nel 2014» afferma l’assessore ai grandi eventi Paola Magugliani. Come ricorda il direttore artistico Mario Caccia, il loro è un jazz che trasuda di ritmo, solarità, gioia, virtuosismo e lirismo allo stesso tempo.

Interverranno a ruota in una girandola senza fine due cantanti brasiliane: Heloisa Lourenço & Jacopo Jacopetti, che insieme hanno incantato quest’estate il pubblico intervenuto per la rassegna estiva JAZZaltro nel cortile del Municipio cittadino, e Melissa Freire, altra eccellente portacolori del sound brasileiro. Non poteva mancare poi una selezione di alcuni artisti italiani che, a vario titolo, sono riconosciuti come tra i migliori interpreti nazionali: il Quartetto di Francesca Ajmar, una delle poche interpreti europee che si esibisce spesso proprio in Brasile ed il duo Francesca Leone & Guido Di Leone, entrambi rappresentanti del cosiddetto genere bossanova.

L’apertura del teatro è prevista per le ore 20. Non è possibile fare prenotazioni. All’ingresso ciascuno verrà dotato di un bigliettino numerato e ci si potrà sedere nei posti man mano rimasti liberi sino ad esaurimento. Dalle ore 18.30 al TASTE in via Daniele Crespi 1A, si potrà gustare un ottimo aperitivo in compagnia dei musicisti della Nuova Busto Musica.