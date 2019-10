Gerenzano, dopo due settimane si conclude la festa dell’oratorio

Si è conclusa la festa dell’oratorio di Gerenzano: due settimane di festa che hanno riunito i cittadini e trasmesso tanto entusiasmo al paese. Il secondo e ultimo weekend non ha deluso le aspettative. L’apertura di venerdì sera è stata ad opera dei “Jolly Blu”, tribute band degli 883 che ha celebrato i grandi classici italiani del gruppo dell’ iconico Max Pezzali.

La perfomance della cover band è stata preceduta dall’esibizione di Andrea Iovino, talentuoso cantante gerenzanese. La festa è proseguita sabato sera a suon di hit che hanno fatto la storia in Italia: gli “Heat Flow” con i loro brani hanno saputo coinvolgere giovani e meno giovani, dando vita ad un viaggio che ha esplorato il top del nostro repertorio musicale dagli anni ‘60 ad oggi, con una rassegna di grandi successi del passato e del presente.

Domenica, giorno di chiusura degli eventi, la Santa Messa delle ore 10 ha costituito un momento di ritrovo collettivo per tutti, ragazzi e famiglie, seguito dal lancio dei palloncini, nel cortile dell’oratorio alle ore 11. Alle 12.30 si è tenuto il pranzo insieme, sempre all’interno dell’oratorio, mentre dalle 17 in poi, l’apertura del Luna Park ha animato il pomeriggio tra numerosi stand, giochi classici e novità inattese. Degna la conclusione per tutta la comunità: gli straordinari ragazzi de “Il Granello”, Cooperativa Sociale, hanno gremito il cine-teatro di Gerenzano, inscenando uno spettacolo che è il cavallo di battaglia del gruppo, “PINOCCHIO… un bambino speciale”. Un’esibizione di grande successo, che ha suscitato sentimenti forti e di grande commozione tra un pubblico entusiasta.