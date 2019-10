Una “giornata dell’accoglienza” al liceo Ferraris

Sabato 19 Ottobre il liceo scientifico Ferraris apre le porte ai nuovi arrivi con “la giornata dell’accoglienza”, promossa dal Comitato Genitori.

Un’occasione di confronto, conoscenza delle opportunità di partecipazione e orientamento che vedrà intervenire tutti gli interlocutori attorno a cui ruota il sistema scuola, da insegnanti a genitori, fino ad una rappresentanza di ex alunni.

Molte le attività preziose che costelleranno la mattinata, dall’illustrazione del funzionamento degli organi collegiali, il cui rinnovo è previsto per la fine del mese, fino all’illustrazione delle modalità di accesso al sito internet e alle altre funzioni e servizi a disposizione dei genitori nel difficile compito di seguire il percorso scolastico dei propri figli.

Appuntamento dunque nell’aula magna dell’istituto, dalle ore 10 con il saluto del Dirigente Scolastico Reggente Marco Zago, recentemente subentrato al professor Giuseppe Carcano promosso Provveditore agli Studi, a cui seguiranno gli interventi del docente responsabile del progetto di orientamento in entrata, la professoressa Deborah Bianchi, insegnante di matematica e fisica del Ferraris, del Presidente del Comitato Genitori Federica Loseto, del Consigliere del Direttivo CG Francesca Montanari, del Presidente del Consiglio d’Istituto Valeria Caruso, del Vicepresidente CG Alfredo Todisco, e infine la presentazione dell’associazione ex alunni con l’illustrazione delle principali attività volte a far perdurare nel tempo il legame con la scuola.

Seguirà un piccolo buffet di benvenuto.